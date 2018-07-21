Фреймут в трамвае раздавала пенсионеркам куриц-гриль и подушки (видео)

Телеведущая снимала новую серию своей программы
Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут отметилась новым перфмансом, в ходе которого предстала перед фанатами в образе стюардессы в трамвае. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram.
Так, на нем можно заметить телеведущую в непривычном для себя образе стюардессы. Примечательно, что съемка проходила не на борту самолета, а в одном из столичных трамваев.
В ходе своего выступления Фреймут рассказала пассажирам, где находятся зоны выхода, а также определила людей, которые проезжают на сидениях "первого класса". Также она раздала пенсионерам и остальным пассажирам продукты в виде яблок и курицы-гриль с апельсинами, а также специальные надувные подушки для комфортабельной поездки.
Также уточним, что на видео можно заметить бывшую ученицу проекта "Школа панянок" Дарью Куровскую.
Видео: Фреймут в трамвае (instagram.com/freimutolia)
Обратим внимание, что действия телеведущей понравились далеко не всем поклонникам.
"Фигня какая-то. Кажется, я поняла – у Оли мало поклонников. И она, таким образом, пиарится. Хочет показать, какая она хорошая", - сказала пользователь Sofi_tn.
"Что за дичь. Олю очень люблю, хотелось бы постичь смысл происходящего", - подчеркнула юзер Катя Курипка.
Фото: скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)
Кстати, популярная телеведущая и "ревизор" Ольга Фреймут продолжает интриговать своих поклонников скорым выходом нового шоу, задумка которого весьма уникальна. Так, в рамках нового проекта под названием "ОЛЯ", Фреймут разыскивает и наведывается "в гости" к своим хейтерам. То есть людям, которые оставляли под ее видео или постами в соцсетях плохие отзывы о ней самой. Ведущая старается разобраться с конкретным обидчиком, почему он или она так думает.
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