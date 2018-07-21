Фреймут в трамвае раздавала пенсионеркам куриц-гриль и подушки (видео)

Оля Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Телеведущая снимала новую серию своей программы

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут отметилась новым перфмансом, в ходе которого предстала перед фанатами в образе стюардессы в трамвае. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram.

Так, на нем можно заметить телеведущую в непривычном для себя образе стюардессы. Примечательно, что съемка проходила не на борту самолета, а в одном из столичных трамваев.

В ходе своего выступления Фреймут рассказала пассажирам, где находятся зоны выхода, а также определила людей, которые проезжают на сидениях "первого класса". Также она раздала пенсионерам и остальным пассажирам продукты в виде яблок и курицы-гриль с апельсинами, а также специальные надувные подушки для комфортабельной поездки.

Также уточним, что на видео можно заметить бывшую ученицу проекта "Школа панянок" Дарью Куровскую.

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia) 21 Лип 2018 р. о 2:01 PDT

Видео: Фреймут в трамвае (instagram.com/freimutolia)

Обратим внимание, что действия телеведущей понравились далеко не всем поклонникам.

"Фигня какая-то. Кажется, я поняла – у Оли мало поклонников. И она, таким образом, пиарится. Хочет показать, какая она хорошая", - сказала пользователь Sofi_tn.

"Что за дичь. Олю очень люблю, хотелось бы постичь смысл происходящего", - подчеркнула юзер Катя Курипка.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Кстати, популярная телеведущая и "ревизор" Ольга Фреймут продолжает интриговать своих поклонников скорым выходом нового шоу, задумка которого весьма уникальна. Так, в рамках нового проекта под названием "ОЛЯ", Фреймут разыскивает и наведывается "в гости" к своим хейтерам. То есть людям, которые оставляли под ее видео или постами в соцсетях плохие отзывы о ней самой. Ведущая старается разобраться с конкретным обидчиком, почему он или она так думает.

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