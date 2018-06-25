И снова на фронт: "Квартал 95" проведал бойцов на передовой

Актеры студии "Квартал 95" поделились впечатлениями от этих встреч

На днях в сети появились фотографии, на которых актеры студии "Квартал 95" Александр Пикалов и Юрий Корявченков ("Юзик") общаются с украинскими военнослужащими. Ребята посетили несколько городов в Луганской области, места дислокации и несения службы наших защитников, пообщались с бойцами батальонов в неформальной обстановке.

Фото: пресс-служба студии "Квартал 95"

"Конечно, люди радуются нашим приездам, а мы в который раз убеждаемся, что наша страна хорошо прикрыта с фронта, и настроение у всех боевое", – говорит Пикалов.

Иногда "квартальщики" встречались с военными прямо на перекрестках и блокпостах.

Фото: пресс-служба студии "Квартал 95"

"Мы ехали по дороге и, видя наших героев, просто тормозили и выходили, чтобы поблагодарить за то, что они делают, – рассказывает "Юзик". – Потом Андрей садился и начинал играть песни под гитару, ну а мы рассказывать анекдоты или читать наши текстовые номера".

Фото: пресс-служба студии "Квартал 95"

Вместе с Пикаловым и Корявченковым также поехал автор многочисленных финальных песен, звучащих в "Вечернем Квартале" Андрей Головань, известный волонтер Юрий Тыра, замминистра внутренних дел Украины Вадим Троян и экс-участник боевых действий, а сейчас советник министра внутренних дел Украины Ефвгений Терехов ("Джексон").

Фото: пресс-служба студии "Квартал 95"

С самого начала военных действий в Украине студия "Квартал 95" помогает нашим бойцам. Причем не только перечисляет материальную помощь и отдает на фронт различную технику (всего за время войны ребята передали украинским военным 29 единиц техники, в том числе, кареты "скорой помощи"), но и поддерживает моральных дух военных. Во время всеукраинских гастролей весь актерский состав всегда старается выкроить в своем напряженном графике пару часов на то, чтобы заехать в военные части различных подразделений. И вот, несмотря на то, что сейчас небольшой перерыв в гастролях студии, несколько актеров и авторов сами решили отправиться на фронт, чтобы очередной раз сказать "спасибо" нашим бойцам и поддержать их.

Фото: пресс-служба студии "Квартал 95"

По словам ребят, они доезжали до точек, откуда видно Донецк и Луганск, и где в 70 метрах от них уже располагаются вражеские силы.

"Я уже давно ничего не боюсь в жизни, а эти поездки к нашим ребятам уже стали доброй традицией. Как только появляется возможность вырваться на день-два, мы сразу с пацанами едем туда, по-другому уже не могу", – говорит Пикалов.

Фото: пресс-служба студии "Квартал 95"

К слову, помимо встреч "квартальщики" проведали и передвижной кинотеатр-автобус, который находился до этого времени в городе Счастье. Напомним, по инициативе Владимира Зеленского автобус, снимавшийся в сериале "Слуга народа", был переоборудован в кинотеатр на колесах, который теперь курсирует по военным частям на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что "Квартал 95" показал альтернативную версию Марша Равенства.

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