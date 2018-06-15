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Герцогиню Меган Маркл выдвинули на престижную премию

STYLERЗвёзды        15.06.2018 - 13:35
Фото: Меган Маркл (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Фото: Меган Маркл (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Для бывшей актрисы это последний шанс

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл, супругу принца Гарри, номинировали на кинопремию "Эмми" за роль в последнем сезоне сериала "Форс-мажоры". Об этом сообщает издание The fix.

Герцогиню Сассекскую, жену принца Гарри, Меган Маркл выдвинули на получение кинопремии "Эмми" за роль в сериале "Форс-мажоры". Это первый случай, когда на престижную кинопремию номинировали члена королевской семьи.

Известно, что бывшая актриса номинирована в категории "Лучшая драматическая актриса". Кроме нее в номинации участвуют Алексис Бледель, сериал "Рассказ служанки", Крисси Метц, сериал "Это мы", Софи Тернер и Мэйси Уильямс, "Игра престолов".

Ранее Меган Маркл уже выдвигали на получение кинопремий, но она ни разу так их и не получила. А в 2018 году будущая герцогиня отказалась от карьеры актрисы, так как собралась замуж за британского принца Гарри.

Кенсингтонский дворец пока не комментирует ситуацию. Также неизвестно, будет ли присутствовать Меган Маркл на церемонии вручений премий "Эмми", которая должна состояться в сентябре 2018 года.

Кстати, Меган Маркл вышла в свет с королевой Елизаветой II.

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Теги: актриса, Эмми, Меган Маркл
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