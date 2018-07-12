Гимн лета 2018: назван главный хит сезона (видео)

Скриншот из клипа (youtube.com/SelenaGomez)

Песня певицы о бывшем бойфренде стала хитом лета

Песня известной американской певицы Селены Гомес "Back to you" стала гимном лета в этом году. Об этом сообщается в издании Rolling Stone.

Исполнительница выпустила песню в начале июня. Она стала одним из саундтреков сериала "13 причин почему".

Многие предположили, что трек посвящен Джастину Биберу, с которым певица возобновила отношения, продлившиеся, однако недолго. Это случилось в ноябре 2017 года, но уже в мае следующего пара рассталась, а Бибер вскоре вернулся к своей избраннице Хейли Болдуин.

Видео: Selena Gomez - Back To You (youtube.com/SelenaGomez)

Стоит отметить, что более чем за месяц клип на песню набрал почти 100 миллионов просмотров на официальном канале Селены Гомес в YouTube.

В прошлом году гимном лета издание провозгласило песню пуэрториканского музыканта Луиса Фонси Despacito. Песня стала мировым хитом. Сингл возглавил чарты Австрии, Аргентины, Великобритании (UK Singles Chart), Венесуэлы, Германии, Италии, Колумбии, США, Франции, Чили, Швеции, Эквадора и многих других стран.

Ранее мы сообщали о том, что известный американский певец Джастин Бибер подтвердил слухи о помолвке с супермоделью и ведущей Хейли Болдуин.

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