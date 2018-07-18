"Гламурный бомж": Зеленский променял костюм на потрепанное пальто, удивив сеть

Владимир Зеленский (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Подписчиков Зеленского его новый образ только повеселил

Комик и по совместительству "слуга народа" Владимир Зеленский продолжает будоражить своих поклонников необычными перевоплощениями. На этот раз украинский шоу-мен нарядился в потрепанное пальто на голое тело. При этом пальто на Зеленском смотрится, как говорят, "на вырост".

Однако следует отметить, что необычный образ Зеленский примерил в рамках съемок новой украинской комедии от студии "Квартал 95" – "Я, ты, он, она". На данный момент как раз проходит активная подготовка новых эпизодов. А показать комедию украинцам съемочная команда планирует уже в конце декабря 2018 года.

Пока что Зеленский радует своих фанов закадровым процессом подготовки новой комедии.

На новых снимках вместе с Зеленским также позирует его "киношная жена" – актриса Настя Короткая, которой досталась одна из главных ролей в фильме. При этом Короткая также "подражает" Зеленскому, позируя в старой дубленке на голое тело и кроссовках.

"Снимаем без перерыва. Уже выглядим как бомжи, но работаем", - шутливо подписал яркие снимки Владимир Зленский.

Зеленский и Настя Короткая на съемках фильма "Я, ты, он, она" (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Вместе с Зеленским и Короткой в кадре появились украинские актеры Ольга Сумская и Станислав Боклан, которым, судя по всему, достались второстепенные роли в новой комедии.

Актеры Боклан, Сумская, Короткая и Зеленский за кадром съемок комедии "Я, ты, он, она" (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Подписчики украинского комика также поспешили прокомментировать его забавные снимки.

"Я вот тоже в польте сижу на работе, и не жарко", - смеется 12lenusya77.

"Пиджачок на вырост", - отмечает helshatalova.

"Все в кроссовках, а ты, Владимир, в тапках! Супер! Жду фильм", - пишет dinis_holod.

"У меня все знакомые так одеваются, а с бомжами я не знаком", - улыбается _.ruzin.

"Супер! Нереально красивые бомжи) Очень уже хочется посмотреть фильм", - подчеркивает dubickainna.

"Красавцы) че переживать, мы скоро будем все так выглядеть", - иронизирует kuznetsovav108.

Владимир Зеленский и Настя Короткая во время съемок новой комедии (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Напомним, что Зеленский уже не в первый раз приятно "шокирует" своих подписчиков неожиданными появлениями.

Недавно Зеленский прошелся в одних только семейках и халате по ночному городу. Компанию ему также составила актриса Настя Короткая.

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