"Глубина моей скорби бесконечна": Тина Кароль призналась в своих слабостях

Фото: Тина Кароль (tinakarol.com)

Певица призналась, что ей стыдно быть слабой

Известная украинская певица Тина Кароль призналась своим поклонникам, что до сих пор не может пережить утрату своего мужа. Слова певицы опубликованы на ее фан-странице в Instagram.

Муж знаменитый артистки Евгений Огир скончался 5 лет назад, в 2013 году, от онкологического заболевания. И несмотря на то, что прошло уже достаточно много времени, Тина Кароль до сих пор чувствует боль утраты.

В феврале 2018 года она отказалась спеть дуэтом песню "Закрыли твои глаза" со своим подопечным Андреем Рибарчуком в проекте "Голос країни".

"Такие песни выполнять сложно. После них очень трудно просто вернуться в ту Тину, которая здесь сидит на этом кресле. В концерте она стоит во время пика. Я умираю после нее каждый раз. Умираю душой, я всегда буду петь для него", - объяснила тогда свой отказ певица.

А теперь она снова признается в любви к своему покойному мужу, от которого родила сына Вениамина в 2008 году и с которым прожила всего 5 лет.

"Сегодня тот день, когда я осознала, что все это время бегу от себя! И я заглушаю этот страх, эту боль шумом аплодисментов, закулисной суетой. Я впервые могу сказать... глубина моей скорби — бесконечна. Я всегда буду "молодцом" для него. Всегда буду на высоте своих возможностей и выше. Я стесняюсь своих слез и ранимости. Мне стыдно быть по-женски слабой. Как простить себе утрату? Я все еще жду тебя...Никогда не осознать. Никогда не смириться. Все во мне о тебе", - призналась Тина Кароль.

Скриншот поста (instagram.com/tinakarol_fantina)

Кстати, Тина Кароль напугала своих поклонников внешним видом.

Видео: STYLER.rbc.ua