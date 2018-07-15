"Глупый и бессмысленный": в сети ﻿Анну Седокову пристыдили за новый клип (видео)

Кадр из видео YouTube-канала Anna Sedokova

Поклонники посчитали, что увиденное — омерзительно

Анна Седокова опубликовала в своем в YouTube-канале видео с клипом, который был снят к песне "Ни слова о нем". Несмотря на то, что за 5 дней клип набрал более 910 000 просмотров, большинство комментаторов негативно прокомментировали увиденное.

В клипе экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова приходит в клуб, где ее соблазняют сексуальные девушки. В конце клипа она поддается соблазну и целуется с одной из них. Смысл клипа, по мнению некоторых фанатов в том, что Седокова закрылась от мужчин и перешла "на ту сторону".

Видео: Анна Седокова - Ни слова о нем (YouTube.com/Anna Sedokova)

В комментариях по большей части пользователи были недовольны увиденным. Возможно задумка шедевра была настолько гениальна, что не лежала на поверхности, а возможно клип действительно был снят, как говорится в комментариях, для школьников.

"Седокова закрыла Мир других мужчин", "Все ничего, но вот только текст для девочек подростков "целоваться с другими парнями"...ну прям обиженная школьница﻿", "Стыд и позор. Кажется я отупел пока это смотрел﻿", "Смысл? Извините, но чувство после просмотра – шал*ва на шал*ве шал*вой погоняет. Для кого этот клип? Для 15-ти летних рукоблудов?﻿", "Ужас, ждала от тебя большего, чем просто голые бабы﻿", "Без обид, но клип глупый и бессмысленный, для юной певицы он может быть и подошёл бы, но для такой зрелой женщины необходим другой сюжет. Клип ни о чем", "Самый худший клип, который только могли снять... с такой сексуальной и красивой Седоковой...﻿", " Вот это пиз*ец! Аня - херовая актриса. Это раз. Что за уродину она целует - это два! Не могли под стать Анне найти красивую сексуальную женщину, чтоб хотя бы блевать не хотелось?! Клип про парней, в итоге целуется со страшной бабой весь клип! И нафига так неестественно изображать поцелуи? Ужас какой-то. И кому идея пришла снять такой трэш??А в конце они прям сосутся!!!((( Аня явно хотела произвести фурор! В общем могу сказать, что человеческую многоножку и то приятней было смотреть, чем это г**!﻿", — прокомментировали увиденное фанаты.

Скриншоты комментариев под видео (YouTube.com/Anna Sedokova)

Напомним, что Седокова заинтриговала поклонников загадочным фото.

Видео: (video.rbc.ua)