Голливудская звезда из Украины снова беременна

Мила Кунис ждет третьего ребенка

Известная американская актриса с украинскими корнями Мила Кунис снова беременна. О том, что голливудская звезда и ее супруг - актер Эштон Катчер якобы ждут третьего ребенка, передает gossipcop.com со ссылкой на близкую подругу актрисы.

По ее словам, звезда лично рассказала ей о беременности.

Слухи об интересном положении актрисы появились довольно давно, поскольку в последнее время звезда редко появляется на публике. А когда Кунис все же замечена поклонниками, то она одета в мешковатую одежду, которая скрывает фигуру.

Стоит отметить, что Кунис и Катчер пока не комментируют слухи о пополнении в семье.

Фото: Мила Кунис и Эштон Катчер (instagram.com-kunismilax)

Напомним, звезды поженились летом 2015 года. Актеры воспитывают дочь Уайатт Изабель, рожденную в 2014 году, и сына Димитрия Портвуда, рожденного в 2016-м.

Ранее Мила Кунис и Эштон Кутчер добавили романтики в хоккейный матч.

Топ-5 самых знаменитых влюбленных пар (видео: Styler.rbc.ua)