Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Голливудская звезда из Украины снова беременна

STYLERЗвёзды        26.03.2018 - 18:25
Фото: Актеры (instagram.com-ashtonmila)
Фото: Актеры (instagram.com-ashtonmila)

Мила Кунис ждет третьего ребенка

Известная американская актриса с украинскими корнями Мила Кунис снова беременна. О том, что голливудская звезда и ее супруг - актер Эштон Катчер якобы ждут третьего ребенка, передает gossipcop.com со ссылкой на близкую подругу актрисы.

По ее словам, звезда лично рассказала ей о беременности.

Слухи об интересном положении актрисы появились довольно давно, поскольку в последнее время звезда редко появляется на публике. А когда Кунис все же замечена поклонниками, то она одета в мешковатую одежду, которая скрывает фигуру.

Стоит отметить, что Кунис и Катчер пока не комментируют слухи о пополнении в семье.

Фото: Мила Кунис и Эштон Катчер (instagram.com-kunismilax)

Напомним, звезды поженились летом 2015 года. Актеры воспитывают дочь Уайатт Изабель, рожденную в 2014 году, и сына Димитрия Портвуда, рожденного в 2016-м.

Ранее Мила Кунис и Эштон Кутчер добавили романтики в хоккейный матч.

Топ-5 самых знаменитых влюбленных пар (видео: Styler.rbc.ua)

Беременная Алена Шоптенко показала трогательное фото с мужем Лобода беременна: отец звезды раскрыл подробности
Теги: беременность, Голливуд, Мила Кунис, Эштон Кутчер
"Далее будет самосуд": юрист рассказала, почему власти покрывают школьника-"нелюдя"
Футболисты называют его вторым папой: умер известный украинский тренер
Эксперты рассказали, в каких городах Украины живется лучше всего
"Пусть и моя доля там будет": 92-летняя пенсионерка стала Почетным волонтером Украины
On Top