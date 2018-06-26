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Голливудская звезда из Украины похвасталась фигурой в купальнике (фото)

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 21:44
Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)
Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Знаменитая актриса продемонстрировала стройное тело

Известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко продемонстрировала стройную фигуру в купальнике. Звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram несколько новых фото.

На снимках 38-летняя Куриленко позирует в открытом черно-белом бикини.

"Активность у бассейна должна всегда включать позирование", - отметила актриса.

 

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

На одном из снимков актриса срывает с дерева спелые черешни.

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Скриншот поста (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Скриншот поста (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Напомним, Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года  в Бердянске Запорожской области. В 16 лет украинка переехала в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison. Уже в 18 лет Куриленко появилась на обложке модных глянцев, в частности Glamour, ELLE, Marie Claire и Vogue. Актриса стала известна благодаря роли девушки Джеймса Бонда в 22-м фильме об агенте 007, главную роль в котором исполнил Дэниел Крэйг.

Кстати, Надя Дорофеева покорила сеть откровенным декольте.

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Теги: Ольга Куриленко
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