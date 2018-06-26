Голливудская звезда из Украины похвасталась фигурой в купальнике (фото)

Знаменитая актриса продемонстрировала стройное тело
Известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко продемонстрировала стройную фигуру в купальнике. Звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram несколько новых фото.
На снимках 38-летняя Куриленко позирует в открытом черно-белом бикини.
"Активность у бассейна должна всегда включать позирование", - отметила актриса.
Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)
На одном из снимков актриса срывает с дерева спелые черешни.
Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)
Скриншот поста (instagram.com/olgakurylenkoofficial)
Скриншот поста (instagram.com/olgakurylenkoofficial)
Напомним, Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в Бердянске Запорожской области. В 16 лет украинка переехала в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison. Уже в 18 лет Куриленко появилась на обложке модных глянцев, в частности Glamour, ELLE, Marie Claire и Vogue. Актриса стала известна благодаря роли девушки Джеймса Бонда в 22-м фильме об агенте 007, главную роль в котором исполнил Дэниел Крэйг.
Кстати, Надя Дорофеева покорила сеть откровенным декольте.
5 полезных свойств черешни, о которых вы не знали (видео: STYLER.rbc.ua)