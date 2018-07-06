Голливудская звезда из Украины украсила обложку модного глянца (фото)

Знаменитая актриса поделилась ярким снимком
Известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко украсила обложку модного американского глянцевого журнала Vanity fair. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
На снимке 38-летняя Куриленко позирует в розовой шубе. Шею модели украшает массивное колье цвета фуксии.
Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)
Скриншот поста (instagram.com/olgakurylenkoofficial)
Снимок прокомментировали в сети:
"Восхитительная! Умопомрачительная!".
"Великолепна!".
"Очень красивая!".
"Чудесное фото".
"Леди в красном".
"Красотка".
Скриншот комментариев (instagram.com/olgakurylenkoofficial)
Скриншот поста (instagram.com/vfldn)
Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в Бердянске Запорожской области. Когда украинке было 16 лет, она переехала в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison. Уже в 18 лет Куриленко появилась на обложках модных глянцев, в частности Vogue, Glamour, ELLE и Marie Claire. Актриса стала известна благодаря роли девушки легендарного Джеймса Бонда в 22-м фильме об агенте 007, главную роль в котором исполнил Дэниел Крэйг.
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