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Голливудская звезда из Украины украсила обложку модного глянца (фото)

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 15:26
Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)
Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Знаменитая актриса поделилась ярким снимком

Известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко украсила обложку модного американского глянцевого журнала Vanity fair. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

На снимке 38-летняя Куриленко позирует в розовой шубе. Шею модели украшает массивное колье цвета фуксии.

Фото: Ольга Куриленко (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Скриншот поста (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Снимок прокомментировали в сети:

"Восхитительная! Умопомрачительная!".

"Великолепна!".

"Очень красивая!".

"Чудесное фото".

"Леди в красном".

"Красотка".

Скриншот комментариев (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Скриншот поста (instagram.com/vfldn)

Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в Бердянске Запорожской области. Когда украинке было 16 лет, она переехала в Париж и позднее подписала контракт с агентством Madison. Уже в 18 лет Куриленко появилась на обложках модных глянцев, в частности Vogue, Glamour, ELLE и Marie Claire. Актриса стала известна благодаря роли девушки легендарного Джеймса Бонда в 22-м фильме об агенте 007, главную роль в котором исполнил Дэниел Крэйг.

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Теги: актриса, Ольга Куриленко
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