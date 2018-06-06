"Горный Аполлон": Сергей Притула показал красоту своего тела

Телеведущий вызвал настоящий ажиотаж только одним снимком

Украинский шоу-мен Сергей Притула, у которого недавно STYLER взял эксклюзивное интервью, похвастался перед подписчиками в сети Іnstagram своим подтянутым телом. Так, на фото телеведущий позирует в одних только белых плавках, стоя в горном водопаде.

"Слизняк залез в водопад. Господи, спасибо за Карпаты!" – иронично подписал фото Сергей Притула.

Сергей Притула в Карпатах (фото: instagram.com/siriy_ua)

Подписчики Притулы поспешили оставить свои комментарии под "эротическим" фото.

"Ого, чтобы все такими слизнями были", - шутит annu_sh_ka.

"Бонд прям", - отмечает designedpharmacist.

"Что это за секси-шмекси?" – пишет melnichenko4452.

"Какой мужчина!" – комментит vikkaro.

Скриншот комментариев instagram.com/siriy_ua

Отметим, что в Карпатах Притула вместе с родными и коллегами отпраздновал 8-летие своего юмористического "Вар'яти шоу".

"Мы радовались, купались в бассейне, пели с музыкантами, гоняли на квадрик на озеро Вита и к водопаду Шипот, ходили в баню и просто отсыпались. Нам стукнуло 8 лет! Мы счастливы и вдохновлены! Набрались сил и продолжаем тур! Девятый год пошел!" – написал на своей Facebook-страничке Сергей Притула.

Скриншот поста facebook.com/serhiyprytula

Сергей Притула и команда (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Напомним, ранее Сергей Притула высказался о желании пойти в политику. По словам артиста, его довольно часто беспокоят с просьбами поддержать того или иного чиновника или возможного политического деятеля, однако Притула такие предложения отклоняет.

Чем впечатляет Сергей Притула (видео: STYLER.rbc.ua)