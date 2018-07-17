"Горжусь": Сергей Шнуров похвастался успехами сына (фото)

Фото: Сергей Шнуров (instagram.com/shnurovs)

18-летний Аполлон хочет стать художником

Лидер группы "Ленинград", эпатажный Сергей Шнуров похвастался успехами своего сына, 18-летнего Аполлона. Об этом певец написал на своей странице в Іnstagram.

"Читая новости, натыкаюсь – "Сын Сергея Шнурова откроет выставку в "Свином рыле" 24 июля. 18-летний сын лидера группировки "Ленинград" 24 июля откроет персональную выставку в галерее "Свиное рыло". Серия полотен, которую Аполлон Шнуров создал за последний год, во время обучения в Испании, получила название "Untitled.jpg". Горжусь!" – написал Шнуров.

Скриншот поста (instagram.com/shnurovs)

Пользователи соцсети с юмором отреагировали на такое замечание Сергея, обратив внимание на то, что о жизни сына певец узнает из новостей.

"Много интересного можно узнать читая новости, что сын открывает выставку,что в "Свином рыле", что он учится в Испании. Читайте люди новости!" - пишут юзеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/shnurovs)

Скриншот комментариев (instagram.com/shnurovs)

Сам Аполлон прокомментировал организацию свое выставки, передает rambler.ru.

"Я создаю картины на графическом планшете, используя плагины настоящих масляных мазков. Затем распечатываю на холсте в единственном экземпляре. Таким образом, сохраняется и вид масляной живописи, и уникальность картин. Все сделано электронно-цифровым путем, что обычно ассоциируется с коммерциализированными и деперсонализированными рисунками. Идея, которую я выражаю посредством своих работ, состоит в том, что у физического искусства остается все меньше уникальных инструментов воздействия на зрителя, и вскоре их все можно будет синтезировать в цифру, несмотря на то, что большинство людей все еще с трудом воспринимают цифровой рисунок как искусство", - говорит 18-летний сын Шнурова.

Фото: Сын Сергея Шнурова Аполлон (instagram.com/pavelapollon)

Аполлон Шнуров родился во втором браке Шнурова со Светланой Костицыной, бывшим директором группы "Пеп-Си". Его назвали в честь поэта Аполлона Григорьева. При крещении мальчику дали имя Павел.

Фото: Сын Сергея Шнурова Аполлон (instagram.com/pavelapollon)

Также от первого брака с Марией Исмагиловой у Шнурова есть дочь Серафима.

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