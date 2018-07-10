"Горжусь, что живу с тобой в одно время": лидер группы "Бумбокс" получил эмоциональное письмо от Сенцова (фото)

Фото: Андрей Хлывнюк (РБК-Украина)

Музыкант получил личное письмо от политзаключенного режиссера

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк получил письмо от политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Новостью музыкант поделился на своей странице в Facebook.

В письме режиссер благодарит лидера группы "Бумбокс" за его музыку. Олег Сенцов считает, что Андрей Хлывнюк создал шедевр и попросил его создавать их и дальше.

Фото: Письмо Олега Сенцова (facebook.com/Андрій Хливнюк)

Комментируя письмо политзаключенного, Хлывнюк отметил, что он гордится тем, что живет с таким человеком в одно время.

"Сегодня я получил письмо от Олега Сенцова, человека, который просто сейчас борется за правду, ценой своего здоровья, свободы и самой жизни! Я горжусь тем, что живу с тобой, брат, в одно время! Буду пытаться делать все возможное и невозможное для того, чтобы ты и все наши оказались на свободе. Увидимся!!!" - написал Хлывнюк.

Скриншот поста (facebook.com/Андрій Хливнюк)

Напомним, как лидер группы "Бумбокс" поддержал Сенцова со сцены Atlas Weekend.

Во время выступления Хлывнюк вместе с людьми несколько раз прокричали "Free Oleg Sentsov", а на экранах сцены появилось большое изображение самого режиссера.

"Он уже больше 50 дней голодает в знак протеста. Я попрошу вас, когда эта музыка закончится, рассказать тем вашим друзьям, кто ничего не знает об этом. Если вы думаете, что я травлю здесь пропаганду - узнайте больше об этом процессе. И расскажите всем другим правду - только правду", - призвал лидер группы.

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