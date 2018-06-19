Госпитализация Кобзона: появились детали

Стало известно, в каком отделении лежит артист

Одиозный российский певец, народный артист СССР, "герой" так называемой "Донецкой народной республики" Иосиф Кобзон 18 июня был госпитализирован в одну из больниц столицы России. Стало известно, что 80-летний артист самостоятельно обратился в московский онкоцентр. Артист пожаловался на ухудшение самочувствия, сообщает Телеграм-канал "112".

"Иосиф Кобзон самостоятельно обратился в столичный онкоцентр с жалобами на ухудшение самочувствия", - сообщили в издании.

Врачи предложили Кобзону остаться на обследование. Артиста положили в палату в хирургии.

"Народный артист занял палату в хирургии, на 18 этаже", - рассказали в сети.

Стоит отметить, что 80-летний Иосиф Кобзон более 15 лет борется с раком предстательной железы. Певец перенес несколько операций, ему удалили мочевой пузырь. Также известно, что артист прошел несколько курсов химиотерапии.

Скриншот (t.me/EV112)

Напомним, Кобзон рассказал, где хочет быть похоронен.

Ранее сообщалось, что одиозный Кобзон попал в больницу.

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