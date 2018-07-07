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"Господи, опять эта Фреймут": телеведущая проведала своих хейтеров (видео)

STYLERЗвёзды        07.07.2018 - 14:08
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Пользователи сети в недоумении

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут анонсировала выход своего нового шоу. В нем она приходит к своим хейтерам, чтобы поговорить и узнать, смогут ли они сказать в лицо, то что писали в соцсетях. Видео с анонсом телезвезда опубликовала на своей страничке в Instagram.

В коротком эпизоде ролика показана ситуация, где Фреймут пришла на рабочее место одной из девушек в аптеку и спросила, правда ли то, что та считает ее "конченной".

Премьера шоу состоится в конце лета 2018 года.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на анонс передачи и написали, что думают по этому поводу в комментариях.

"Я люблю Фреймут, хочу чтобы и ко мне пришла! Как Санта! А что, чем я хуже хейтеров?" - написала damnvarich.

"Вы не считаете, что это жестоко,унижать людей на всю страну? Шоу о пиаре за счет хейтеров... Давайте представим, что процентов 50 знаменитостей начнут охотится за своими хейтерами. Может, лучше сконцентрироваться на своих фанатах, учить чему- нибудь, привлекать делать добрые дела... А не устраивать разборки только преподносить это под другим соусом...", - высказалась dashulya.tka4ova.

"А ведь Ника была права, Оля таки конченная, раз ей пришла идея создать такое шоу, настолько не воспринимать критику", - отреагировал him.

"Зачем? Чего Вы добиваетесь? Если просто шоу чтобы хайпануть, тогда все ясно-понятно, но не вписывается в образ, который Вы пытаетесь нести в массы. А если чтобы "обнять, подарить свою любовь и сказать, что я люблю своих хэйтеров", как Вы однажды выразились об этих визитах, то это похоже на лицемерие - от этого они Вас не то, что полюбят, они Вас возненавидят. За то, что Вы и там были им не мила, а теперь еще и унизили, придя со съемочной группой и требуя "ответить за базар". Странное поведение. Сами разжигаете ненависть к своей персоне", - прокомментировал changechannel.

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Как ранее сообщалось, телеведущая Ольга Фреймут запустила новый флешмоб, который должен помочь девушкам поверить в себя.

Чего вы не знали о самом знаменитом ревизоре 

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Теги: Ольга Фреймут
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