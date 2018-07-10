Группа "Gorillaz" не смогла доиграть свое выступление в Германии (видео)

Gorillaz (фото: facebook.com/Gorillaz)

С одним из музыкантов случился неприятный инцидент

Легендарная группа "Gorillaz" не смогла доиграть свой последний сет на фестивале Roskilde в Германии из-за того, что один из музыкантов Del The Funky Homosapien упал со сцены во время исполнения своей части куплета в треке Clint Eastwood. Об этом сообщило издание BBC.

Видео: музыкант упал со сцены (youtube.com/AstridHeltboe)

Рэпер двигался по сцене и сделал случайный лишний шаг, упав со сцены. Группа исполняла последнюю композицию на шоу. Музыкант был срочно доставлен в больницу. Он подтвердил, что получает нужную медицинскую помощь. Также он сообщил, что еще какое-то время будет находится в больнице.

"Спасибо всем за любовь!" – написал артист на своей странице в Facebook. Также он поблагодарил группу за то, что вытащили его, и пообещал, что скоро вернется.

Напомним, лидер украинской группы "Бумбокс" поддержал политического узника, режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в России, со сцены Atlas Weekend.

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