В группе "Время и Стекло" признались, что дарят друг другу "особые" подарки (видео)

Исполнители жалеют, что у них редко получается праздновать дни рождения

Участники известной украинской группы "Время и Стекло" признались, что дарят друг другу "особые" подарки. Об этом они рассказали во время общения с журналистами, передает "1+1".

"У коллектива "Время и Стекло" есть традиция. Мы собираемся деньгами и дарим каждому что-то очень нужное. А у Позитива обычно такие подарки, о которых мы не можем говорить вслух, потому что они с подколками, приколами. Они веселые и смешные", - сказала Надя Дорофеева.

Также девушка пожаловалась, что из-за плотного гастрольного графика, у них редко получается отмечать столь важные праздники.

В то же время Алексей Завгородний (Позитив) признался, что на один из дней рождения ему подарили подарок из магазина для взрослых.

"В прошлом году мне подарили действительно подарок из секс-шопа, который оказался очень интересным. Я попробовал его один раз", - уточнил он.

Более того, исполнитель признался, что в коллективе принято договариваться между собой и дарить имениннику что-то действительно нужное.

" Мы уже договариваемся и заказываем что-то. Например, я сейчас купил машину себе новую, поэтому я заказал, чтобы они мне подарили матрас в нее", - уточнил "Позитив".

Видео: "Время и Стекло" рассказали о праздновании дней рождений (tsn.ua)

Кстати, Надя Дорофеева, участница группы "Время и Стекло" опубликовала трогательное видео ко дню рождения Позитива (Алексей Завгородний). Артистка опубликовала видеозапись, где группа в полном составе под музыку пытается петь популяный хит. Видео опубликовано на официальной страницы Нади Дорофеевой в Instagram.

На видео Позитив и Надя в оригинальной манере исполняют популярную зарубежную песню, во время поездки в микроавтобусе вместе со своей творческой командой.

Троица в 2018 году: история и традиции праздника (video.rbc.ua)