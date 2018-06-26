"Хапужка": Маша Ефросинина покорила сеть забавным видео своего сына

Поклонники в восторге от семьи ведущей

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина выложила новый пост на своей странице в Instagram. Мило видео звезды сразу покорило ее поклонников.

Ведущая разместила забавное видео со старшей дочкой Наной и младшим сыном Александром.

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 25 Июн 2018 в 8:42 PDT

Видео: Маша Ефросинина с дочкой и сыном (instagram.com/mashaefrosinina)

"Когда девочкам плевать на витрины, а один маленький хапужка не пропускает ни одной - ведь в каждой из них именно то, чего ему не хватает для полного счастья", - подписала публикацию знаменитость.

Пользователи сразу умилились видео Маши.

"Какой модный хапужка", - написал один из поклонников.

"Ваш Александр - это просто чудо-ребенок", "Стильный пацанчик", "Ну откуда у Вас такое шикарное чувство юмора?!", - пишуть пользователи.

Скриншоты комментариев к публикации (instagram.com/mashaefrosinina)

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