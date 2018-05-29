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В Харькове появился огромный портрет Кузьмы Скрябина

STYLERЗвёзды        29.05.2018 - 16:55
Фото: Кузьма Скрябин (facebook.com kuzma.skryabin)
Фото: Кузьма Скрябин (facebook.com kuzma.skryabin)

Мурал можно увидеть на улице Рымарской

В центре Харькова закончили работу над муралом погибшего украинского музыканта Кузьмы Скрябина. Арт-объект можно найти на улице Рымарской. Наконец-то художники закончили рисовать портрет всеми любимого украинского певца. Фотографии мурала опубликовала на своей Facebook-странице Александра Малиновская.

Фото: Мурал Скрябина в Харькове (facebook.com/themalinovskaya)

Напомним, что лидер украинской группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП неподалеку от села Лозоватка под Кривым Рогом.

Читайте также, годовщина гибели Кузьмы Скрябина: украинские певцы представили проникновенную песню (видео).

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Теги: Кузьма Скрябин
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