В Харькове появился огромный портрет Кузьмы Скрябина

Мурал можно увидеть на улице Рымарской

В центре Харькова закончили работу над муралом погибшего украинского музыканта Кузьмы Скрябина. Арт-объект можно найти на улице Рымарской. Наконец-то художники закончили рисовать портрет всеми любимого украинского певца. Фотографии мурала опубликовала на своей Facebook-странице Александра Малиновская.

Фото: Мурал Скрябина в Харькове (facebook.com/themalinovskaya)

Напомним, что лидер украинской группы "Скрябин" Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП неподалеку от села Лозоватка под Кривым Рогом.

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