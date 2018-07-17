Хит Макса Барских стал официальным саундтреком к украинской комедии

Фото: Макс Барских (instagram.com/max_barskih)

Продюсером фильма выступил Влад Ряшин

В рамках четвертого фестивального дня ОМКФ состоялся специальный питчинг, на котором впервые был представлен проект первой откровенной украинской комедии о любви "Секс и ничего личного", снятой лидером теле- и кинопроизводства, компанией Star Media.

Продюсером фильма выступил Влад Ряшин, а композитором официального саундтрека – главный хитмейкер страны Макс Барских.

Свой выбор Влад Ряшин объяснил тем, что кинолента "Секс и ничего личного" - современная молодежная комедия, поэтому хит Макса Барских "Полураздета" прекрасно дополняет фильм.

"Музыка в фильме, безусловно, играет важнейшую роль. Если саундтрек подобран правильно, в стиле самой картины, это создает настроение, задает определенный стиль и негласно вызывает у зрителя яркие эмоции и впечатления. Наш фильм "Секс и ничего личного" - это украинская молодежная драйвовая комедия, поэтому выбор саундтрека вполне объясним. Макс Барских - современный украинский музыкант, кумир сегодняшней молодежи, которая и есть целевой аудиторией картины", - отметил Влад Ряшин и добавил, что Макс Барских - талантливый композитор.

"Конечно же, Макс - талантливый композитор и артист, а Алан Бадоев всегда делает чувственный и качественный продукт. Уверен, что именно один из ключевых треков в исполнении Макса Барских дополнит нашу историю и придаст ей индивидуальности. И, как показывает практика, классные саундтреки остаются на слуху навсегда, делая и саму работу запоминающейся", - объяснил продюсер.

Его поддержала и режиссер фильма Ольга Ряшина.

"Когда я только начала работу над фильмом, я хотела создать современное, динамичное, сексуальное, зажигательное кино для молодых людей, в котором саундтрек соответствует замыслу. Не было никаких сомнений, что нам нужен именно Макс Барских!" - добавила Ольга Ряшина.

Видео: YouTube/Max Barskih

Макс Барских признался, что ему интересно было написать песню для первой украинской комедии о сексе.

"Вслед за шоу-бизнесом украинский кинематограф начинает интенсивно развиваться и набирает обороты. Мне было интересно написать песню для первой украинской комедии о сексе. Люди должны с юмором смотреть на темы, о которых редко говорят. Думаю, трек "Полураздета" органично дополнит картину. Я желаю фильму любви зрителя и первую позицию в бокс офисе!" - прокомментировал певец.

"Секс и ничего личного" - искренний разговор со зрителем о сложной теме в тоне традиционной романтической комедии, которая ищет ответы на извечные вопросы: что такое любовь и отношения, какую роль мы играем в нашей жизни и жизни наших партнеров, как достичь цели и понять, чего вы действительно хотите.

В прокат картина выйдет 14 февраля 2019 года. Премьера официального саундтрека и клипа к будущему фильму состоится 20 июля одновременно на официальном YouTube канале Барских и всех цифровых площадках страны.

Кстати, Макс Барских поделился деталями будущего трека.

Видео: STYLER.rbc.ua