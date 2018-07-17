"Хочется к этому дойти": Дмитрий Комаров рассказал о своих мечтах

Телеведущий, автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров (фото: РБК-Украина)

Ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, в чем смысл жизни

Популярный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Комаров рассказал о своей профессиональной мечте.

В интервью онлайн-журналу "ИМХО" ведущий программы "Мир наизнанку" признался, что он мечтает снять фильм о высочайшей вершине Земли.

"Эверест. Снять хороший фильм о восхождении - масштабный документальный фильм о восхождении на Эверест. Сделать национальную украинскую экспедицию - я это сделаю в ближайшие 7 лет, до 40 лет", - отметил Комаров.

Видео: YouTube/Развлекательный канал STYLER

Также журналист поделился своими личными мечтами и рассказал, чего хочет достичь в жизни.

Комаров отметил, что хочет жить "так, чтобы не было стыдно, чтобы после себя что-то оставлять, чтобы быть счастливым".

"Смысл жизни в удовлетворении. То есть, в идеале нужно жить так, чтобы тебе всегда было кайфово. И чтобы твои близкие были рядом с тобой, и тоже сделать так, чтобы у них все было хорошо, максимально приложить к этому все усилия. Просто хочется, чтобы, проснувшись утром, тебе хотелось улыбнуться, и ты понимал, что вот это новый день, и он хороший, и ты счастливый человек. Хочется к этому дойти. Я стремлюсь к этому. Но наша агрессивная среда большого города и офиса - она мешает в этом очень сильно. Потому что ты все равно просыпаешься, и ты начинаешь думать, о том, что тебе сегодня сделать, что ты не успел сделать вчера и что тебе еще предстоит на этой неделе", - сказал Дмитрий.

Телеведущий, автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров (фото: РБК-Украина)

"Я иду в эту сторону, постепенно пытаюсь заниматься самодисциплиной и потихонечку продвигаться к тому, чтобы меньше париться и больше улыбаться. Но это не просто. Жизнь в большом городе и работа в большом офисе немножко этому мешают", - добавил он.

Ранее Дмитрий Комаров в интервью Styler рассказал, снимет ли "Мир наизнанку" в Украине, о путешествиях, удивительной Японии и главной цели в жизни.