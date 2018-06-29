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"Хочется плакать": Тодоренко похвасталась собственным шоу в России (видео)

STYLERЗвёзды        29.06.2018 - 13:39
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая анонсировала свой проект на росТВ, к которому "шла всю жизнь"

Популярная украинская ведущая и певица Регина Тодоренко, которая ведет активную карьерную деятельность в РФ и встречается с российским певцом Владом Топаловым, анонсировала выход собственного шоу в России на телеканале "Пятница". Об этом экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" написала на своей странице в соцсети Instagram.

"Ребята ...Ааа! Мы готовились 9 месяцев, хотя мне кажется, я к этому проекту шла всю жизнь! Мой собственный самый лучший, родной, самый честный и смешной проект - Пятница с Региной. Когда говорю о своем шоу, хочется плакать! В общем, не буду разглагольствовать! В пятницу 29-го июня на fridaytv в 23:00 Смотрите prtshow! Присоединитесь?" – написала ведущая.

Она также опубликовала видео с представлением проекта.

Видео: Регина Тодоренко в России (instagram.com/reginatodorenko)

"Ты же из Украины", - отметили в комментариях.

"Очень жаль, что отдаешь таланты страны, которая потеряла так много украинских жизней. Раньше ты очень нравилась как ведущая, теперь разочарование. Неужели деньги дороже совести?" – написала пользователь под ником kuropyatnikova.

"Слилась за популярностью в Рашку", - добавили в сети.

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко удивила сеть откровенным фото в купальнике.

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