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"Хочется прийти и помянуть людей": Наташа Королева собирается пойти в международный суд

STYLERЗвёзды        27.06.2018 - 19:51
Фото: Наташа Королева (koroleva.ru)
Фото: Наташа Королева (koroleva.ru)

Звезда утверждает, что пойдет до конца

Запрещенная в Украине российская певица Наташа Королева собирается обратиться в международный суд, чтобы оспорить решение СБУ касательно запрета на въезд в Украину. Об этом сообщает российское ФАН.

В секретариате кассационной инстанции Верховного суда Украины заявили, что запрет Наташе Королевой, которая имеет украинское происхождение, на въезд в страну, является законным и отменять его не будут.

Теперь певица намерена обратиться в международный суд.

"Это необходимо огромному количеству людей, у которых там есть родные, близкие и, что особенно важно, - могилы. Хочется прийти и помянуть людей, которых сейчас уже нет с нами", - рассказала Королева.

"Я руки не опущу. Я дойду до конца. Посмотрим, чем закончится вся эта история", - добавила она.

Напомним, как запрещенная в Украине Королева прокомментировала решение суда.

"Хочется, конечно, на все плюнуть, понимая, что правды нет. Но хо*лушки не сдаются без боя! Апелляция!? Да, начнем с нее, а там посмотрим, куда дорога правды нас выведет!" - добавила она.

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Теги: Наташа Королева
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