"Hold on": знаменитый диджей угодил в базу "Миротворца"

Фото: instagram.com/bobsinclar

Всемирно известный музыкант попал в "Чистилище"

Известный франзузский диджей и продюсер Боб Синклер (настоящее имя Кристоф Ле Фриан) попал в базу преступников центра "Миротворец". Соответствующая запись появилась в разделе "Чистилище".

"Пособник российских террористов и оккупантов. Участие в попытках легализации террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - отмечается на сайте орагнизации.

Причиной внесения музыканта в базу стало то, что он прятался в московском клубе "Сохо" под видом диджея из "ЛНР". В столице России в заведении правоохранители задержали Фриана с документами незаконных вооруженных формирований.

Владельцы клуба, расположенного в Москве, планировали выступления всемирно известных диджеев и музыкантов. В полиции выяснили, что почти все гости будут выступать без деловой визы, чтобы не уплачивать налоги, и решили нанести визит в заведение. Инцидент произошел 11 июля. Правоохранители прибыли как раз во время выступления Боба Синклера. Промоутеры показали полицейским документы "диджея из "ЛНР".

Скриншот (myrotvorets.center/criminal)

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