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"Хорошо, что он у нас есть!" Известный публицист объяснил феномен Олега Винника

STYLERЗвёзды        06.07.2018 - 19:51
Олег Винник на ВДНГ (фото: facebook.com/atlasweekend)
Олег Винник на ВДНГ (фото: facebook.com/atlasweekend)

Украинский журналист высказал свое мнение о Виннике

Известный украинский публицист и поэт Андрей Любка рассказал изданию День о том, почему артист Олег Винник так важен для украинской культуры и почему его нельзя откидывать в процессе развития украинского шоу-бизнеса.

"Если бы в украинском шоу-бизнесе Олега Винника не существовало, то его давно надо было бы выдумать. Потому что он – очень нужная личность для развития нашей культуры", - сказал Андрей.

Публицист считает, что это хорошо, что у нас есть собственная украинская звезда, от которой украинцы могут фанатеть. "…первое, что приходит мне на ум, когда я слышу новую шутку про Винника – хорошо, что он у нас есть! Что мы не должны обмусоливать какого-то Лепса или Киркорова, что у нас есть собственная звезда, плакаты которой "волчицы" вешают у себя дома", - объяснил он.

Андрей добавил также, что, несмотря на то, что "продвинутым" такое слушать невозможно, существование общества начинается именно с массовой культуры. Любка считает, что в культуре должны быть артисты на всякий вкус, чтобы она была "полнокровной" и великой.

"Я искренне радуюсь, что мы имеем артистов, которые способны влиять на язык целого народа. Кто-то может назвать Олега Винника генератором мемов, стебаться или издеваться над ним, но каждая такая шутка только добавляет певцу узнаваемости и известности", - высказался публицист по поводу многочисленных мемов вокруг выражений про "волчиц".

"Когда миллионы начинают изменять смысловые коннотации какого-то слова, то речь идет о поистине мощном и влиятельном факторе", - сказал Андрей Любка.

Напомним, Олег Винник признался, что в начале карьеры с ним никто не хотел работать.

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Теги: мнение, Олег Винник
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