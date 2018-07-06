"Хорошо трясет": Лобода заставила друга пуститься в дикий пляс под свою песню (видео)

Певица поздравила с днем рождения известного модельера
Украинская певица Светлана Лобода, которая ведет активную гастрольную деятельность в России, поздравила с днем рождения своего друга – модельера Анзора Тетрадзе, известного как Бичолла.
"Мой дорогой, мой любимый друг! С днем твоего рождения! Ты уникален! И ты настоящая звезда! Не теряй себя и будь счастлив. Люблю", - написала Лобода и опубликовала видео с праздника.
Видео: Светлана Лобода и Бичолла (instagram.com/lobodaofficial)
На кадрах запечатлено, как Бичолла танцует, а Светлана Лобода поет свой хит "SuperStar". В какой-то момент модельер начинает исполнять тверк, что вызвало бурную реакцию у пользователей сети.
"А это лучше женского тверка", - пишут они.
"Классно станцевал, человек себе расслабился, че пристали", - отметили пользователи.
"Ого, как попой трясет", - восхитились в комментариях.
"Хорошо трясет", - добавили юзеры.
"Светлана вы как обычно шикарна!!! А молодой человек просто бомба!" – отметили пользователи.
Кстати, Светлане Лободе и Бичолле приписывали роман. Но певица развеяла все слухи и сообщила, что они просто друзья.
Напомним, что продюсер LOBODA объяснила концерты в России.
"Я поняла, что нет смысла что-то доказывать, когда тебя атакуют со всех сторон. Нет смысла говорить, что это артист, который всю свою жизнь борется за расширение аудитории. И на концерте которого в Санкт-Петербурге люди вставали, когда слышали украинскую песню "Облиш"", - сказала продюсер.
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