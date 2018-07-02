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"Хотела подарить праздник": директор Ани Лорак рассказал о долговой яме певицы

STYLERЗвёзды        02.07.2018 - 14:43
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Представитель звезды прокомментировал ее долги

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России, после грандиозного шоу Diva, которое обошлось в несколько миллионов долларов, погрязла в долгах. Директор исполнительницы Михаил Успенский прокомментировал информацию о том, что звезда якобы находится на грани банкротства. Об этом сообщает "Стархит".

"Подобные шоу, честно говоря, редко служат источником заработка. Это стандартная мировая практика", – отметил директор певицы.

"Ани хотела подарить аудитории праздник на высшем уровне. Но такой масштаб требует огромных вложений. Чтобы не попасть в долговую яму, многое готовили своими силами. В настоящий момент действительно еще не закрыли некоторые счета, но постепенно решаем вопросы. Мы были к этому готовы", - добавил Успенский.

Раннее сообщалось, что Ани Лорак погрязла в миллионных долгах из-за своего шоу.

Для проекта Каролины Куек понадобилось более 210 тонн оборудования, сцена-трансформер, порядка 500 кинетических подвесов для создания трюков в воздухе, 19 лифтов, 240 сценических костюмов и около 3 часов живого звука.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Ани Лорак
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