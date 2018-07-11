"Хто я для тебе?" Тоня Матвиенко сменила имидж и выпустила чувственный клип

Кадр из видео

Популярная певица Тоня Матвиенко экранизировала новую нежную песню

Известная украинская поп-певица Тоня Матвиенко презентовала видео на свою новую композицию "Хто я для тебе?" Релиз чувственного клипа состоялся во вторник, 10 июля.

Клип иллюстрирует непростые отношения между мужчиной и женщиной, в котором первый предстает в образе видеокамеры.

В течение видеоклипа 37-летняя артистка позирует перед объективами. Интересно, что специально для съемок в этом видео дочь народной артистки Нины Матвиенко, а также супруга певца Арсена Мирзояна изменила имидж, перекрасив волосы в черный цвет. Таким образом стилисты изобразили женщину, которая переживает разрыв с возлюбленным.

Тоня Матвиенко - Хто я для тебе?

"Наверное, почти у каждой женщины раз в жизни возникал похожий вопрос. Есть ситуации, когда не безразличный тебе человек ведет себя странно и своими поступками заставляет сомневаться в подлинности чувств. Если нет определенности и уверенности, ты спрашиваешь: "Хто я для тебе?" - комментирует Матвиенко.

Пользователи сети отмечают, что изменение образа пошло Тоне на пользу.

"Удивительно красивая", - написала Надежда Матвеева.

Скриншот комментариев (facebook.com/a.matviyenko)

Ранее "Бумбокс" и The Gitas показали мощный клип на эмоциональную песню.

Видео: РБК-Украина