"И дело не в гонораре": Козловский отказался от концертов в России

Виталий Козловский заявил, что любые концерты в стране-агрессоре для него недопустимы

Популярный украинский певец Виталий Козловский, который 9 мая выступил в Москве, больше не будет ездить с концертами Россию. Об этом он сказал в ходе онлайн-конференции "КП".

По его словам, концерты в Российской Федерации, которая является страной-агрессором, для него недопустимы.

"Меня не раз приглашали туда с концертами, но каждый раз отказывался принципиально, несмотря на привлекательный гонорар. И позволил себе это выступление единственный раз - 9 мая. И дело не в гонораре, он был обычный, как и дома", - сказал Козловский.

Виталий Козловский (фото: РБК-Украина)

По словам певца, он согласился на участие в концерте 9 мая потому, что у него с детства сформировалось определенное отношение к этому дню, который был одним из главных праздников в семье Козловского (дед артиста воевал во время Второй мировой войны, участвовал в боях на территории России).

Козловский сказал, что выступление в Москве он считал возможным исключительно как дань памяти, но никоим образом не хотел обидеть своим поступком украинцев.

"Я - украинский артист. Любые концерты в стране-агрессоре России для меня недопустимы", - резюмировал он и добавил, что хочет жить и работать в родной стране и докажет, что является преданным Украине.

Ранее Козловский заявил, что случай с концертом в РФ помог ему во всем разобраться.

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