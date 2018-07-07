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"Идеальное время": Надя Дорофеева похвасталась отдыхом с мужем на Бали (фото)

STYLERЗвёзды        07.07.2018 - 21:41
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Украинская артистка призналась, что долгое время находясь на отдыхе не может расслабиться

Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло", а также сольный исполнитель Владимир Дантес отправились на отдых в Индонезию. Супруги уже более 3 дней отдыхают на пляжах солнечного Бали, откуда регулярно выкладывают фотографии в Instagram.

 

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Под одной из многочисленных фотографий Надежда Дорофеева призналась, что не научилась отдыхать.

"Чтобы мне начать отдыхать на отдыхе - это целое дело)) Первых дня 3 - я не могу расслабиться , все думаю о проектах, которые предстоят, о новых планах группы ( будет много интересного..). И наверно только сегодня я начала думать о том, что пора бы позагорать и поесть", — пишет под фото Дорофеева.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

 

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники в комментариях поздравляют пару с долгожданным отпуском а также по-доброму завидуют красивой жизни артистов.

"Офигенно", "Классно", "Милахи)", "Красотка", "Да вы мои хорошие", "Красивая пара", — написали поклонники.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

Многие пользователи сетуют по поводу заросшего вида Владимира Дантеса. Недоброжелатели считают, что их пара не имеет шанса на существование.

"Вове нужно привести себя в человеческий порядок (", "Надя ты такая симпатичная но он, но это твоя жизнь и твоя любовь я не осуждаю твое счастье", "Дантес полный лох, как она могла выйти замуж за это...", "Как можно выходить за эту обезьяну?", – комментируют пользователи сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что популярная украинская певица Надя Дорофеева недавно опубликовала новое фото на своей странице в Instagram, которым уже успела покорить поклонников.

Видео: (video.rbc.ua)

"Я же могу привыкнуть": Надя Дорофеева похвасталась роскошным завтраком прямо в бассейне "Мы немного подустали": ноги Нади Дорофеевой "создали" свою Instagram-страничку
Теги: Время и стекло, Надя Дорофеева
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