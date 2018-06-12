"Идете, сами знаете куда": Даша Астафьева резко ответила обидчикам (фото)

Также звезда опубликовала фото, на котором она показывает неприличный жест

Популярная украинская певица экс-участница группы "Nikita" и секс-символ Даша Астафьева резко ответила всем своим критикам и недоброжелателям. Певица написала на своей странице в Іnstagram гневный пост.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Нет ребята, это не свежий маникюр или фото в стиле #nomakeup. Это мое отношение к тем, кто не считается с моим мнениям и позицией, кто смеет оскорблять и писать гадости, и угрожать на моей же странице. Мало того, что вы идете в бан, мысленно вы идете, сами знаете куда!" – написала Астафьева.

Скриншот поста (instagram.com/da_astafieva)

Также звезда опубликовала фото, на котором она показывает неприличный жест средним пальцем.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на такой пост. Большинство подписчиков поддержали любимую певицу.

"Правильно! Всегда не понимала таких людей. Если что-то не нравиться - отпишитесь", - пишут юзеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Скриншот поста (instagram.com/da_astafieva)

Ранее сообщалось, что Даша Астафьева попала в пикантную ситуацию на концерте "Лига звезд" в Киеве. В начале выступления на Астафьевой был длинный красный лаковый плащ, который позднее Даша сняла, и осталась в ультракоротком платье с глубоким декольте.

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