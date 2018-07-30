"Иллюзия, что у меня богатый муж": Ани Лорак рассказала о сложной ситуации с деньгами

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица объяснила, почему она очень сильно устает

Недавно известная певица Ани Лорак вместе с другими знаменитыми российскими и украинскими артистами посетила популярный музыкальный фестиваль "Жара", который прошел в столице Азербайджана Баку. Там она рассказала о своем сложном материальном положении и о том, насколько тяжело сейчас ей достаются деньги в интервью изданию Dni.ru.

"Сегодня ситуация складывается так, что пока я трачу больше, чем зарабатываю. Я – эдакая девочка, которая без конца работает и которая просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю, чуть сбавить темп, выдохнуть, просто выспаться!", - объяснила артистка.

Также звезда добавила, что ее супруг не настолько богат, как все привыкли считать, и что она не сидит у него на шее. "Это иллюзия, что у меня богатый муж. Да и в любом случае я воспитана так, что всегда рассчитываю только на себя и не сижу ни у кого на шее", - высказалась певица.

Отметим, что артистка находится в браке за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, за которого она вышла замуж 15 августа 2009 года. Мурат является одним из владельцев туроператора "Turtess Travel". Ани Лорак познакомилась с ним еще в 2005 году на отдыхе в Анталии. Тогда, в день ее отлета, бизнесмен успел признаться певице, что будет ждать ее всю жизнь.

Напомним, Ани Лорак "засветилась" на съемках фильма "Жара в Баку" в компании российских звезд.

Также мы писали о том, что певица восхитила фанатов потрясающим и несколько откровенным нарядом на открытии "Жары".

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Видео: Diva Ани Лорак