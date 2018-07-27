Именные стикеры Тины Кароль появились в VIBER

Тина Кароль (фото: instagram.com/tinakaroll)

В приложении впервые появились бесплатные стикеры украинской звезды

Компания Viber выпустила именные стикеры певицы и звездного тренера шоу "Голос країни" Тины Кароль. Выход стикерпака приурочен ко Дню рождения фан-клуба певицы "ФанТина", которому 27 июля исполняется 13 лет.

Стикеры выполнены в фирменной стилистике Viber, а разработкой их дизайна занималась международная диджитал компания Havas.

Стикерпак создан по мотивам знаменитых хитов Тины Кароль, которые стали важными месседжами в жизни миллионов поклонников и меломанов: "Сдаться ты всегда успеешь", "Жизнь продолжается", "Мужчина моей мечты", "Ты отпусти сердце его", "Все во мне - о тебе" и многие другие.

Viber-стикеры с Тиной Кароль

Все пользователи, которые скачают стикерпак, также автоматически станут участниками сообщества Тины Кароль в Viber, где смогут узнавать эксклюзивные новости о жизни и творчестве поп-дивы. Стикеры Тины Кароль могут бесплатно скачать все пользователи Viber в Украине, России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане.

Скачать стикеры Тины Кароль можно здесь.

Сотрудничество компании Viber с Тиной Кароль на этом не ограничивается, и вскоре всем пользователям популярного мессенджера будет доступен специальный чат-бот. С помощью бота пользователи первыми будут узнавать актуальную информацию из жизни певицы в любое удобное время. Пользователи смогу получать ответы на вопросы о расписании выступлений Тины и даже купить билет онлайн; просмотреть лучшие фотосессии для глянцевых изданий; фанаты смогут просматривать музыкальные клипы в любомом приложении; стать членами фан-клуба "ФанТина" и обсуждать последние новости с единомышленниками.

Напомним, STYLER писал, что Тина Кароль рассказала о месте женщины в современном обществе. Певица подчеркнула, что женщины сегодня стали более активны - и в этом нет ничего плохого. Более того, Кароль старается воспитывает у свеого сына уважение к женщинам.

Также отметим, что ранее Тина Кароль появилась на публике в очень смелом и необычном по крою платье, чем вызвала неоднозначную реакцию сети.

Тина Кароль: интересные факты