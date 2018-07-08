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"Индийский самурай": Зеленский впечатлил поклонников неожиданным образом (фото)

STYLERЗвёзды        08.07.2018 - 11:10
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На странице комика появились новые снимки

На странице в Facebook украинского комика Владимира Зеленского появились новые кадры со съемок комедии "Я, ты, он, она", главные роли в которой исполнят сам актер, Евгений Кошевой и Надя Дорофеева.

Отметим, что премьера фильма стартует с 27 декабря 2018 года в украинских кинотеатрах.

В этот раз Зеленский предстал в новом образе самурая.

"Индийский самурай. Опасен только на фотографии", - иронично подписал артист снимки.

Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskiy95)

Пользователи сети прокомментировали свежие фото актера.

"Ты как-то изменился. Выщипал брови?" - пошутил Константин Стрюков.

"С усами - совсем другой человек", - отреагировала Оксана Савченко.

Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)

Как ранее писал Styler, известный украинский шоумен и продюссер Владимир Зеленский опубликовал новый пост на своей странице в Instagram, где сообщил о начале съемок нового комедийного фильма "Я, ты, он, она".

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Теги: Владимир Зеленский
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