"Индийский самурай": Зеленский впечатлил поклонников неожиданным образом (фото)

На странице комика появились новые снимки
На странице в Facebook украинского комика Владимира Зеленского появились новые кадры со съемок комедии "Я, ты, он, она", главные роли в которой исполнят сам актер, Евгений Кошевой и Надя Дорофеева.
Отметим, что премьера фильма стартует с 27 декабря 2018 года в украинских кинотеатрах.
В этот раз Зеленский предстал в новом образе самурая.
"Индийский самурай. Опасен только на фотографии", - иронично подписал артист снимки.
Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskiy95)
Пользователи сети прокомментировали свежие фото актера.
"Ты как-то изменился. Выщипал брови?" - пошутил Константин Стрюков.
"С усами - совсем другой человек", - отреагировала Оксана Савченко.
Скриншот комментариев (facebook.com/zelenskiy95)
Как ранее писал Styler, известный украинский шоумен и продюссер Владимир Зеленский опубликовал новый пост на своей странице в Instagram, где сообщил о начале съемок нового комедийного фильма "Я, ты, он, она".
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