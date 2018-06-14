"Интересы детей": Джоли сделала официальное заявление о разводе с Питтом

Актрису возмутило поведение прессы

Известная голливудская актриса Анджелина Джоли, которая разводится со своим мужем, актером Брэдом Питтом, сделала официальное заявление по поводу своего развода и набросилась на прессу с обвинениями. Об этом передает people.com.

Она считает, что СМИ, распространяя информацию о ее разводе с Брэдом Питтом, создают ложную целостную картину.

Фото: Анджелина Джоли и Брэд Питт (instagram.com-bradpittoficial)

Так, представитель Анджелины Джоли запрещает выпуск судебных документов, в которых судья предупреждает, что она может потерять своих детей, если не предпримет шаги, чтобы улучшить свои отношения с их отцом Брэдом Питтом.

"С самого начала Анджелина была сконцентрирована на здоровье и интересах детей, поэтому особенно важно было провести последнее судебное заседание в частном порядке. Печально, что кто-то из эгоистических соображений слил в прессу выборочные части протокола заседания и создал неточную и неправильную картину", - сказано в официальном комментарии актрисы.

Фото: Анджелина Джоли и Брэд Питт (instagram.com-bradpittoficial)

"Эта вводящая в заблуждение утечка не отвечает интересам детей", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что старший сын Анджелины Джоли Мэддокс, которого она усыновила еще до брака с Брэдом Питтом, заявил, что хочет жить с приемным отцом.

Известно, что сын Джоли позвонил Питту и заявил, что хочет переехать к нему.

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