Ирина Билык дала новую энергию своему хиту

Ирина Билык (фото: пресс-служба)

Это одна из самых востребованных песен на концертах Ирины Билык

Примадонна украинской сцены Ирина Билык в тандеме с ведущими ди-джеями Shnaps & Sanya Dymov выпустили яркий и сочный ремикс на песню "Не ховай очей".

В команде певицы уверены, что коллаборация с топовыми ди-джеями Украины придаст хиту свежести и сделает это лето по-настоящему горячим.

"Мне всегда нравится момент, когда выходит ремикс песни, которую уже знают и любят слушатели. Для меня это новая энергия, которую я могу показать на концерте. Даже иногда так бывает, что эту песню я исполняю два раза в программе: в оригинальной версии и в ремиксе", - рассказала Билык.

Ремикс на песню Ирины Билык "Не ховай очей"

Ранее Ирина Билык удивила необычным образом, а перед этим показала своего младшего сына Табриза. На снимке, который опубликовала Ирина Билык, на первом плане находится сын, которому в декабре исполнилось два года, а сзади находятся сама певица и ее муж, профессиональный фотограф и художник азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов.

Видео: РБК-Украина