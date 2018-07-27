Ирина Билык обзавелась квартирой в Одессе

Ирина Билык (фото: пресс-служба певицы)

У певицы появилась своя недвижимость в Южной Пальмире

Популярная украинская певица Ирина Билык, которая не так давно дала новую энергию своему хиту, обзавелась квартирой в Одессе.

Много лет примадонна украинской эстрады мечтала о своем гнездышке на берегу моря, и теперь ее заветное желание наконец-то стало реальностью.

Подробностями своей новой обители артистка пока делится не охотно. При этом уверяет, что не собирается переезжать из украинской столицы в Одессу и будет совмещать отдых с работой.

Ближайшее появление поп-дивы уже в новом статусе в Одессе запланировано на 4 августа: Ирина Билык выступит на новой концертной площадке - в Летнем театре "Морвокзал" - с большим сольным шоу "Без Грима. Лучшее. О любви".

Ирина Билык (фото: пресс-служба певицы)

Кстати, в одном из своих интервью певица как-то призналась, что свой дом в Киеве ей помог приобрести Андрей Данилко.

"Я очень хотела купить дом, но мне не хватало денег на него. И Андрюша дал мне беспроцентный кредит. Это был шаг настоящего мужчины", - отметила она.

Ранее Ирина Билык показала своего подросшего сына Табриза.

"Это мой невероятный мальчик. Мой энерджайзер и вдохновение. И у нас новая стадия - изучаем свои эмоции и как они влияют на взрослых (да-да, манипуляции - это слабость всех малышей), а также на других детей. Правда, все коты из мультфильмов отдыхают? А вы, строгие мамы? Смогли бы отказать такому сладкому мальчику?" - прокомментировала фотографию певица.

Видео: РБК-Украина