"Испытание для каждого": Константин Хабенский посетил аннексированный Крым

Константин Хабенский в "Артеке" (фото: vk.com/artekrussia)

Константин Хабенский в Крыму принял участие в 26-м кинофестивале "Алые паруса "Артека"

Известный российский актер-либерал Константин Хабенский посетил аннексированный РФ Крым. По информации сайта "Артека", Хабенский приехал на полуостров, чтобы в качестве звездного гостя принять участие в Международном детском кинофестивале "Алые паруса "Артека", который проходил в Гурзуфе с 1 по 10 июля.

В последний день участники фестиваля сначала просмотрели "самый мудрый фильм" - военную драму "Собибор", режиссером которой выступил Хабенский, а потом Константин пообщался с детьми из так называемых "киноотрядов".

Константин Хабенский в "Артеке" (фото: vk.com/artekrussia)

Константин Хабенский в "Артеке" (фото: vk.com/artekrussia)

"Я всегда относился к "Артеку" с каким-то трепетом. Моя мама была здесь на смене в мае 1961 года, и она до сих пор вспоминает это и горда тем, что артековка. Я успел немного посмотреть детский центр, увидеть, что предлагают детям. Мне кажется, те три недели, проведенные здесь, любому человеку пойдут на пользу. Это такое мощное, в хорошем смысле слова, испытание для каждого", - рассказал Хабенский.

Константин Хабенский в "Артеке" (фото: vk.com/artekrussia)

Также Хабенский рассказал том, как снимал "Собибор", обсудил с подростками особенности актерской профессии, а также дал несколько советов юношам.

Константин Хабенский в "Артеке" (фото: vk.com/artekrussia)

Отметим, что международный детский центр "Артек" расположен на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф. В 2014 году центр вместе с другим имуществом на полуострове, принадлежащим Украине, был незаконно присвоен Россией.

Добавим, что информации о том, каким образом Хабенский добирался в аннексированный Крым - со стороны материковой Украины или с территории РФ - пока что нет. Если окажется, что актер прилетел на фестиваль, например, напрямую с Москвы или другого российского города, то ему грозят санкции: от попадания в "Миротворец" до запрета на въезд в Украину сроком минимум на 3 года.

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Видео: РБК-Украина