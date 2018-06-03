Иван Дорн удивил фанатов полуголым выступлением в церкви (видео)

Артист устроил тайную презентацию альбома в христианской церкви

1 июня в одной из киевских протестантских церквей состоялся тайный концерт Ивана Дорна. Артист презентовал новый англоязычный музыкальный альбом "OTD". Об этом сообщает "Таблоид".

Тайная презентация происходила в здании протестантской христианской церкви Hillsong Church. Здание храма располагается в районе Дарницы.

Вначале выступления Дорн решил исполнить несколько синглов на украинском языке из более ранних альбомов, после чего поблагодарил публику за поддержку. Дорн также со сцены пошутил, что раз концерт проходит в церкви, то он и сам проповедник, а точнее шаман в мире музыки. К слову, Дорн во время написания альбома несколько раз летал в Африку, где познавал культурные традиции народов материка, а также снял клип с одноименным названием.

Во время исполнения хита "Collaba" певец обнажил торс, чем порадовал женскую часть фанатов. На бис артист также исполнил свои известные хиты "Мышка виновен", "Ненавижу", "Стыцамен" и "Танец пингвина".

"Без классики не обошлось) Танец пингвина был на бис", — написал Таблоид в подписи к видео с выступления Ивана Дорна.

Допис, поширений www.tabloid.pravda.com.ua (@tablo_id) 1 Чер 2018 р. о 11:11 PDT

Видео: (instagram.com/tablo_id)

"Знаменитую Collaba Ваня выполнял без футболки. Сказал, что отрастил в Киеве пузцо", — прокомментировали выступление на странице.

Допис, поширений www.tabloid.pravda.com.ua (@tablo_id) 1 Чер 2018 р. о 2:04 PDT

Видео: (instagram.com/tablo_id)

Допис, поширений www.tabloid.pravda.com.ua (@tablo_id) 1 Чер 2018 р. о 1:45 PDT

Видео: (instagram.com/tablo_id)

Напомним, что недавно Иван Дорн опубликовал фотографию, на которой он позирует в образе женщины. У Дорна можна заменить длинные белокурые волосы и странный фиолетовый костюм. При этом стоит обратить внимание на ноги певца, а именно на его пальцы.

Видео: video.rbc.ua