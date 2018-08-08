"Из грязи в князи": знакомые Ани Лорак раскрыли детали измены ее мужа

Фото: Ани Лорак с мужем (instagram.com/anilorak)

Брак певицы назвали фиктивным

Знакомые известной украинской певицы Ани Лорак (Каролины Куек) заявили, что брак певицы с Муратом Налчаджиоглу, которого застали с другой девушкой, всегда был фиктивным. Они утверждают, что супруг с самого начала отношений изменял звезде. Об этом сообщает StarHit.

"Ани Лорак со своим турецким мужем давно живут в фиктивном браке. Он ей изменял, скотина, всегда. Еще беременной ее опозорил... Раньше он хоть стеснялся. А теперь совсем охр*нел и изменяет уже открыто", - рассказала киевлянка Амелия Поганич.

Налчаджиоглу, по словам знакомых исполнительницы, якобы давно имел любовниц.

"Двух девушек я лично знала", - заявила Светлана Коба.

Фото: Ани Лорак с мужем и дочерью (instagram.com/anilorak)

"У одной роман с ним был лет семь назад, у другой - четыре года назад. Одна из них была дизайнером. Помогала им с ремонтом квартиры. Так вот, дизайн был и в постели. Не обходил этот турецкий менеджер ни одну юбку. А где он и где его жена?" – отметила она.

"Он никто, обычный служащий отеля, из грязи в князи. Она сделала его крутым, а он все эти годы ее вот так "благодарит", - рассказала Коба.

Фото: Ани Лорак с дочерью (instagram.com/anilorak)

Стоит отметить, что 39-летняя Ани Лорак и Мурат поженились в августе 2009 года. 9 июня 2011 года звезда родила ребенка. Супруги воспитывают семилетнюю дочь Софию.

27 сентября Каролине Куек исполнится 40 лет.

Напомним, мужа Ани Лорак поймали на измене. В сети появилось видео с Муратом и его любовницей.

Турецкий бизнесмен весь вечер не отрывал рук и глаз от брюнетки по имени Яна. На видео зафиксировали, как Мурат нежно обнимает девушку, гладит внутреннюю сторону ее бедра и что-то шепчет ей.

Ранее отец Ани Лорак прокомментировал "похождения" мужа звезды. Мирослав Куек заявил, что якобы то, что Мурат Налчаджиоглу изменяет его дочери – это слухи, которые рушат их семью.

Кстати, Ани Лорак с дочерью улетели в Израиль.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)