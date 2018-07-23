"Из невошедшего": Дорофеева показала, как оттачивала хореографию для клипа "Глубоко"

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники Дорофеевой пожалели, что показанная хореография "не засветилась" в клипе

Поп-исполнительница Надя Дорофеева продолжает приоткрывать перед своими поклонниками моменты, оставшиеся за кадром съемок нового клипа "Глубоко".

Напомним, что 19 июля Дорофеева и MONATIK представили публике долгожданный видео-результат своей совместной работы, а именно – яркий клип на песню "Глубоко", сьемки которого, кстати, проходили в Каннах, Франция.

Неожиданный, но весьма успешный, дуэт Дорофеевой и Монатика даже после презентации клипа не останавливается и продолжает баловать своих поклонников различными фото и видео со съемок клипа.

Так, на своей instagram-страничке Надя Дорофеева опубликовала короткое видео, на котором показано, как певица скрупулезно репетировала хореографию для нового клипа.

"Из невошедшего в клип "Глубоко", - подписала видео Дорофеева.

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 23 Июл 2018 в 12:07 PDT

Надя Дорофеева (видео: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники певицы поспешили похвалить пластику ее движений.

"Даа, завораживающие волны", - пишет veronihka5663.

"Надя, ты супер класс и песня тоже очень классная", - отмечает darianakuchmezova.

"Вы так грациозно танцуете", - восхищается olgerdochka.

"Надюша, как профессиональный танцор танцует", - пишет viks_d.

"Блииин, так круто, жаль, что не вошло в клип", - сетует mashaxnadya.

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Зажигательная Надя Дорофеева, кадр из видео

Напомним, ранее Дима Монатик показал своим поклонникам забавное видео, на котором они с Дорофеевой впечатлили фанов зажигательными танцами.

При этом в указанном видеоролике над Димой и Надей, как говорят, "постебались". По сюжету видео Монатик, якобы приезжает на съемки записи клипа с Дорофеевой, а "ведущий" мини ролика задает вопрос съемочной группе: "Что мы приехали сюда снимать". На вполне логичный ответ "клип!", Олеже ответил: "Неправильно, ноги Нади Дорофеевой".

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