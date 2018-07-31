Измена мужа Ани Лорак: подробности о таинственной незнакомке

Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу (фото: instagram.com/anilorak)

Девушка часто посещает подобные заведения

На днях разразился громкий скандал вокруг известной украинской певицы Ани Лорак и ее супруга, турецкого бизнесмена, Мурата Налчаджиоглу, которого заметили в компании некой Яны Беляевой в одном из киевских клубов. В сети появились некоторые подробности о девушке. Об этом сообщает издание Сегодня.

Стало известно, что Яна Беляева окончила Академию адвокатуры Украины, а сейчас занимается бизнесом в сфере продаж, а именно – продажей одежды и обуви в социальной сети Instagram. На странице в Facebook есть множество ее фотографий из различных путешествий и ночных клубов.

Фото: Яна Беляева (facebook.com/yana.belyaeva.526)

Яна часто посещает и заведение Dali Park – киевский караоке-клуб, в котором и "застукали" мужа Лорак вместе с девушкой. Отметим, что клуб принадлежит Мурату.

Напомним, Ани Лорак рассказала о своем сложном материальном положении и о том, насколько тяжело сейчас ей достаются деньги. Также звезда добавила, что ее супруг не настолько богат, как все привыкли считать, и что она не сидит у него на шее. Об этом она рассказала на популярном музыкальном фестивале в Баку, на котором восхитила фанатов потрясающим и несколько откровенным нарядом.

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