Изменила мою жизнь: украинская звезда Голливуда показала раритетное фото

Скриншот фото (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Звезда считает, что эта фотография изменила всю ее жизнь

Известная украинская актриса, которая стала звездой Голливуда, Ольга Куриленко показала фанатам фотографию, с которой началась ее карьера. Фото звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Французская киноактриса и модель, которая родилась и выросла в Украине, рассказала, что именно с этой фотографии началась ее карьера. Она отправила этот снимок в Московское модельное агентство в 1992-1993 году, когда ей было всего 13 лет. После этого Куриленко пригласили на пробы, с которых и началась ее карьера модели.

Сама фотография сделана так, как это было популярно в те годы. Девушка сидит вполоборота. У нее открыты плечи, а на голове великолепная прическа из завитушек. И хотя на фотографии звезда совсем еще ребенок, с нынешним обликом ее связывает взгляд, который сразу дает понять, что это именно Куриленко.

"Эту фотографию я послала в Московское модельное агентство когда мне было 13/14 лет, и меня пригласили на пробы. Эта фотография изменила всю мою жизнь!" - так подписала фотографию звезда.

Скриншот фото (instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Напомним, Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в Бердянске Запорожской области. Родители развелись и девочку воспитывала мама и бабушка.

Когда Ольге было всего 16 лет, она переехала в Париж и стала работать, как модель, заключив контракты с модельными агентствами.

В 2005 году состоялся ее дебют в кино. Она снялась в малобюджетном фильме французского режиссера Дианы Бертран "Перст любви", а уже в 2006 к ней пришла известность после съемок в фильме "Париж, я люблю тебя".

В 2008 ее выбрали на роль девушки Джеймса Бонда для съемок в очередном фильме про культового агента 007. В 2010 она снялась в нашумевшем фильме "Аватар".

В 2000 году Ольга сменила гражданство на французское и вышла замуж за фотографа Седрика ван Моля, но брак продлился недолго.

В 2015 она родила сына Александра Марка Горацио от союза с предпринимателем Максом Беницем.

Кстати, голливудская звезда из Украины украсила обложку модного глянца.

Видео: РБК-Украина