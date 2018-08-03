После измены супруга Ани Лорак внезапно пропала из соцсетей

Фото: Ани Лорак (anilorak.ua)

До этого скандала Лорак делилась с поклонниками фотографиями практически каждый день

После скандала, который произошел вокруг слухов о вероятных изменах мужа Ани Лорак (настоящее имя певицы – Каролина Куек) Мурата Налчаджиоглу, которого заметили в компании некой Яны Беляевой в одном из киевских клубов, артистка исчезла из соцсетей.

Уже в течение четырех дней на ее страничке в Instagram не появляются новые посты.

Отметим, что до этого скандала Лорак постила у себя на страничке и делилась с поклонниками фотографиями практически каждый день.

Последняя публикация Каролины в Instagram – фото с певицей Любовью Успенской.

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Пользователи соцсети встревожились, где пропала их любимая певица.

"Каролина, когда новые публикации, мы скучаем, как ваши дела?", "Каролина, куда вы пропали? Мы волнуемся за вас", "Каролина? Вы где? Мы соскучились по вашим историям и публикациям!", "Не исчезайте, поклонники любят вас", "Каролина, мы по вам очень скучаем", - пишут в сети.

"Каролина, хорошего дня! Скучаем за Вами, дорогая. Ждем Ваших превосходных селфи и лучезарную улыбку. А уже сегодня вечером, будем наслаждаться фестивалем "Жара" на Первом канале и любоваться Дивой! Обнимаю", - добавили фаны певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

"Люди никогда не будут ценить то что имеют. Сам переживаю разрыв. Все наладится только вперед и только на свет!" - делятся советами юзеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Ранее сообщалось, что супруга Ани Лорак, турецкого бизнесмена, Мурата Налчаджиоглу заметили в компании "тусовщицы" Яны Беляевой в одном из киевских клубов.

Позже в СМИ появились слухи, что муж Ани Лорак постоянно изменяет певице.

Diva Ани Лорак