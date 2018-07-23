"Изумительные ребятки": Максим Галкин растрогал поклонников удивительным видео своих детей

Фото: Максим Галкин с дочкой Лизой (instagram.com/maxgalkinru)

Знаменитость показал подрастающих артистов

Известный российский пародист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram новое видео своих подрастающих детей-артистов Елизаветы и Гарри, которым очень умилил своих подписчиков.

Позитивные и милые дети исполняли на камеру свои выдуманные песни и показали, как уже интересно танцуют.

"Поют уже какие-то свои песни, танцуют свои танцы, работают с воображаемыми предметами, а так хотелось, чтобы хоть кто-то в семье не был артистом", - подписал публикацию артист.

Поклонники в восторге от Гарри и Лизы. Они сказали, что у артиста прекрасные дети и очень славные.

"Девочка просто кадр", "Какие прекрасные дети, здоровья им крепкого", "Детки умнички. А папа молодец!", "Изумительные ребятки", "Невозможно не быть артистом с такими-то родителями", "Какие славные, смешные!", "Лапусики, затискала бы!", "А у Гаррика все как у папы: концерт два часа, живой звук, поет на разных языках, только шуток еще не хватает, но это впереди...", "Ох, какие же славные эти детишки, не налюбуешься"", - написали пользователи в комментариях.

Скриншоты комментариев (instagram.com/maxgalkinru)

Кстати, популярная певица Надежда Дорофеева и известный исполнитель MONATIK появились на обложке июльского номера популярного украинского журнала. В нем также разместили интервью со звездами и фотосессию артистов, которая проходила во Франции.

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