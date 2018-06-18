Известная астролог напророчила развод принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Эксперт говорит, что у них разные представления о браке

Принцу Уильяму и его жене Кейт Миддлтон грозит развод. Об этом заявила известный астропсихолог Валентина Виттрок в интервью "Фактам".

"Еще в 2011 году, когда весь мир праздновал свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, я предостерегала от эйфории, связанной с этим событием. Увы, представление, разыгрываемое на глазах у миллионов зрителей, не имело ничего общего с тем, что происходило за кулисами. А там все далеко не так благостно, как кажется на первый взгляд", - отметила она.

Астропсихолог добавила, что монаршие особы лишь делают вид, что они идеальная пара.

"Поскольку в дни рождения обоих Луна находилась в знаке Рака, они ценят семью и стремятся к ее созданию. Поэтому решение вступить в брак, как говорят в загсе, было "свободным, искренним и взаимным". Никто из них никого под венец не тянул и к свадьбе не принуждал. Уильяму и Кейт свойственно желание обрести родственную душу — человека, который понимал бы их не только с полуслова, но и с полувзгляда", - сказала эксперт.

Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям (twitter.com/kensingtonroyal)

Она сказала, что в гороскопе Кейт Миддлтон Кейт существует враждебность Луны в Раке к Солнцу в Козероге. Это говорит о том, что она находится в постоянном поиске баланса между интуицией и логикой, тайным и явным.

"Ключевая фраза Козерога, под знаком которого герцогиня Кембриджская появилась на свет, гласит: "Я использую". Ей она подходит идеально: Кейт знает, как "эксплуатировать" людей в своих интересах: в это кредо идеально вписывается поведение Миддлтон, десять лет ожидавшей, пока Уильям наконец-то сделает ей предложение, и именно оно привело ее к браку и статусу герцогини с британской короной в перспективе", - отметила астролог.

"Потеряв "приманку" в виде королевского статуса, Кейт может решиться на развод, тем более что статус герцогини останется за ней, даже если она перестанет быть женой Уильяма. О том, что брак Кейт может оказаться непродолжительным, говорит и положение Венеры, олицетворяющей семейную жизнь в ее гороскопе", - сказала Виттрок.

Она добавила, что супруги по-разному воспринимают брак. Если для принца семья – это тихая гавань, то для Кейт Миддлтон – трамплин для достижения королевского статуса.

Эксперт объяснила, что согласно небесным конфигурациям, детонатор развода сработает у двоих.

"Принц Уильям, к сожалению, разочаруется в своей избраннице. Даже несмотря на то, что в их семье не будет ссор и скандалов, а звезды придадут браку Кембриджей флер мягкой жертвенности. Пока, по крайней мере, это демонстрирует Кейт, подчиняясь законам королевской семьи и рожая детей одного за другим… Она действительно не такая, какой ее привыкли представлять в СМИ, но это не значит, что она хуже или лучше — просто другая", - подытожила Валентина Виттрок.

Ранее в сети появились фото "бурной" молодости принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

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