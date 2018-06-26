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Известная голливудская актриса госпитализирована сразу после выхода из тюрьмы

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 12:33
Фото: больница (regiscollege.edu)
Фото: больница (regiscollege.edu)

Американская звезда попала в больницу спустя несколько часов после освобождения

Известная американская актриса Хизер Локлир, известная по сериалу "Район Мелроуз", попала в больницу буквально через несколько часов после того, как она вышла из тюрьмы. Об этом сообщает издание TMZ.

Фото: Хизер Локлир (twitter.com/aol)

За день до инцидента актриса вела себя не совсем адекватно, и ее родные вызвали полицейских и врачей. Актриса избила сотрудников экстренных служб, когда те хотели ее унять. Хизер отправили сначала в больницу, а затем арестовали.

Причиной подобного поведения, возможно, стали наркотики.

Звезда заплатила залог в размере 20 тысяч долларов и вернулась домой. Но, по всей видимости, сразу вернулась к наркотикам и вновь попала в больницу. По данным источника издания, Хизер планирует пройти добровольно курс лечения от наркозависимости.

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Теги: полиция, наркотики, сериалы, актриса
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