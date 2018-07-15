Известная голливудская актриса и модель беременна первенцем (фото)

Фото: (pixabay.com/Bgmfotografia)

Об интересном положении модель рассказала сама

Популярная американская модель, актриса и блогер Кейт Аптон вскоре впервые станет мамой. О своей первой беременности девушка рассказала поклонникам в микроблоге в Instagram.

О том, что 26-летняя модель Кейт Аптон вместе со своим супругом баскетболистом Джастином Верландером станут родителями, стало известно из недавней публикации актрисы. На снимке, который появился на официальной странице звезды в социальной сети, виден округлившийся животик. Скорее всего звезда решила рассказать это прежде, чем поклонники сами заметят ее интересное положение.

"Беременна в Майями", — лаконично подписала снимок звезда.

Фото: (instagram.com/kateupton)

Кейт и Джастин познакомились на съемках рекламного ролика в 2012 году. По неизвестным причинам в 2013 году влюбленные ненадолго расстались, но вскоре помирились. Спустя три года, летом 2016 года Верландер сделал трогательное предложение руки и сердца своей возлюбленной. В ноябре 2017-го влюбленные вступили в брак. Церемония бракосочетания прошла в средневековой церкви с видом на долину Монтальчино (Тоскана, Италия).

Фото: (instagram.com/kateupton)

Напомним, что Кейт Аптон сыграла в фильмах "Другая женщина", "Как украсть небоскреб", "Горе-творец" и "Стоянка".

Следует напомнить, что поклонники Регины Тодоренко не устают строить гипотезы о ее беременности. Новым поводом к размышлениям фанатов стал ее наряд на собственном ТВ-шоу Регины.

Видео: (video.rbc.ua)