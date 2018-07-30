Известная российская звезда угодила в "Чистилище"

Популярная певица попала в базу "Миротворца"
Известная российская певица, экс-солистка группы "Блестящие", телеведущая, а также бывшая фигуристка Анна Семенович, которая недавно была замечена на территории оккупированного Донецка и аннексированного Крыма, угодила в базу организации "Миротворец". Соответствующая запись появилась в разделе "Чистилище".
"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины", - сказано на сайте организации.
Фото: Анна Семенович (instagram.com/ann_semenovich)
В частности, Семенович незаконно побывала в оккупированной Ялте.
Скриншот поста (instagram.com/ann_semenovich)
Скриншот (myrotvorets.center/criminal)
Напомним, звезда российского шоу-бизнеса выступила на концерте в оккупированном боевиками Донецке. Есть информация о том, что звезды из РФ собираются выступить еще и в оккупированном Луганске.
Ранее сообщалось, что Анне Семенович прооперировали грудь. У исполнительницы обнаружили опухоль.
Кстати, Анну Семенович назвали "черной вдовой".
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