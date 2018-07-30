Известная российская звезда угодила в "Чистилище"

Фото: Анна Семенович (instagram.com/ann_semenovich)

Популярная певица попала в базу "Миротворца"

Известная российская певица, экс-солистка группы "Блестящие", телеведущая, а также бывшая фигуристка Анна Семенович, которая недавно была замечена на территории оккупированного Донецка и аннексированного Крыма, угодила в базу организации "Миротворец". Соответствующая запись появилась в разделе "Чистилище".

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины", - сказано на сайте организации.

Фото: Анна Семенович (instagram.com/ann_semenovich)

В частности, Семенович незаконно побывала в оккупированной Ялте.

Скриншот поста (instagram.com/ann_semenovich)

Скриншот (myrotvorets.center/criminal)

Напомним, звезда российского шоу-бизнеса выступила на концерте в оккупированном боевиками Донецке. Есть информация о том, что звезды из РФ собираются выступить еще и в оккупированном Луганске.

Ранее сообщалось, что Анне Семенович прооперировали грудь. У исполнительницы обнаружили опухоль.

Кстати, Анну Семенович назвали "черной вдовой".

Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)