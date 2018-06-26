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Известная украинская группа выпустили песню о лучших друзьях

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 02:18
"Фіолет" (фото: пресс-служба группы)
"Фіолет" (фото: пресс-служба группы)

"Фіолет" посвящают новую песню тем, без кого эта жизнь невозможна

Популярная украинская группа "Фіолет" порадовала поклонников новым треком "Найкращий друг". Музыканты уверены, что лучшим другом может быть кто угодно - человек из детства, случайный знакомый, кто-то из родителей или вторая половинка. Лучший друг - это тот, кто услышит тебя даже когда ты молчишь.

"Именно о людях, которым можно отдавать время, эмоции, душу и даже жизнь - эта песня", - комментирует фронтмен Сергей Мартынюк.

Саундпродюсером трека уже традиционно стал Артур Даниелян, работавший с такими музыкантами, как СКАЙ, Фоззи (ТНМК), Yurcash, "Без Обмежень" и многими другими.

"Фіолет" - это в первую очередь даже не музыкальная группа, это большая и дружная семья. Песня "Найкращий друг" - напоминание всем нам, что мы не сами", - комментирует он.

Фіолет - Найкращий друг 

Трек "Найкращий друг" войдет в альбом "Aurora", деньги на запись которого музыканты ищут через краудфандинговую кампанию.

Текст песни "Найкращий друг":

Я написав тисячі слів,
Я так хотів знати, що далі,
Запам'ятай світло цих днів,
Не розміняй життя на медалі...

Все в нас попереду!..
Цей біль гартує дух.
Все в нас попереду!..
Ти мій найкращий друг.
А-а-а, дороги й час,
Не загубитися.
А-а-а, як в перший клас,
Жити і вчитися!

Мама не спить, серце щемить,
Я так хотів, аби ти гордилась,
В наших дзвінках - ціле життя,
Я б обійняв і ти б притулилась.
Не шукай сто причин!
У життя неписані правила,
Я без тебе нічий...
Щастя має свою ціну.

Все в нас попереду!..
Цей біль гартує дух.
Все в нас попереду!..
Ти мій найкращий друг.
А-а-а, дороги й час,
Не загубитися.
А-а-а, як в перший клас,
Жити і вчитися!

Добавим, что "Фіолет" уже сняли клип на эту песню. Одной из локаций стала парковка на крыше киевского торгового центра.

"Фіолет" (фото: пресс-служба группы)

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Теги: украинская музыка
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